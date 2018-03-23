|Возле пункта пропуска "Гнутово" в автобусе умер мужчина
|23.03.2018 18:32
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На временно неподконтрольной территории у пассажира автобуса направления "Новоазовск-Мариуполь" остановилось сердце. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, передает
"Гражданин Украины 1953 года следовавший по маршруту КПВВ "Гнутово" - Новоазовск. Фельдшер, прибывший на место, констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкого пограничного отряда ГПСУ.
Сейчас сотрудники Национальной полиции устанавливают детали инцидента.
Напомним, одиннадцатилетний ученик умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области.
Как сообщал турист, заблудившийся в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области, умер от сердечного приступа.