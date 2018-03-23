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Возле пункта пропуска "Гнутово" в автобусе умер мужчина
23.03.2018 18:32

На временно неподконтрольной территории у пассажира автобуса направления "Новоазовск-Мариуполь" остановилось сердце. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, передает

"Гражданин Украины 1953 года следовавший по маршруту КПВВ "Гнутово" - Новоазовск. Фельдшер, прибывший на место, констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкого пограничного отряда ГПСУ.

Сейчас сотрудники Национальной полиции устанавливают детали инцидента.

Напомним, одиннадцатилетний ученик умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области.

Как сообщал турист, заблудившийся в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области, умер от сердечного приступа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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