На временно неподконтрольной территории у пассажира автобуса направления "Новоазовск-Мариуполь" остановилось сердце. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, передает "Гражданин Украины 1953 года следовавший по маршруту КПВВ "Гнутово" - Новоазовск. Фельдшер, прибывший на место, констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкого пограничного отряда ГПСУ. Сейчас сотрудники Национальной полиции устанавливают детали инцидента. Напомним, одиннадцатилетний ученик умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области. Как сообщал турист, заблудившийся в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области, умер от сердечного приступа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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