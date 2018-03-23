Вооруженные силы Украины попали в ТОП-50 самых мощных армий мира по версии американского издания Newsweek.

Сообщается, что наша армия расположилась на 30-м месте, и тем самым мы на одну строчку опередили Швецию (29 место), а 31 заняла Мьянма.

Топ рейтинга возглавили США, армии России, Китая, Индии и Франции. Также высокие позиции у Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египета.

Топ-50 армий мира закрывают Филиппины, предпоследнее место заняли вооруженные силы Беларуси.

Страны оценивали на основе оборонного бюджета, мощности авиации, военно-морских сил, количества военнослужащих, танков, боевого транспорта, авианосцев и подводных лодок.

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