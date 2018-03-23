Российский военный знаток, обозреватель Павел Фельгенгауэр заявил, что стратегически для РФ Сирия и Украина — это одно и то же, они нужны россиянам для создания периметра обороны.

Россия хочет сформировать периметра обороны, который более-менее совпадает с границами бывшего Союза Советских Социалистических Республик или, в некоторых случаях, переходит их, рассказал он в интервью Liga.net, информирует svodka.net.

«Стратегически для России Сирия и Украина — это одно и то же. Это одна и та же идея создания периметра стратегической обороны. Украина — это запад, юго-запад, а Сирия — юго-юго-запад и обе страны нужны для этого периметра обороны. Для этого нужен Босфор и Дарданеллы, нужна эскадра в Черном море и воздушное прикрытие», — отметил собеседник.

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