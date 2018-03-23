В России официально объявили результаты выборов президента страны. признал их действительными и состоявшимися.

Действующий президент получил 76,69% голосов избирателей. За него проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 человек, передает со ссылкой на .

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин - он набрал 11,77% голосов (9 млн 659 тыс. 206 избирателей)

Третьим стал руководитель ЛДПР - он набрал 5,65% (4 млн 154 тыс. 985 избирателей).

Ксения Собчак получила 1,68%(1 млн 238 тыс. 31 избиратель),

Григорий Явлинский - 1,05%(769 тыс. 644 избирателя).

Остальные кандидаты - Борис Титов, Максим Сурайкин и Сурги Бабурин набрали 0,76% -0,65% голосов.

Путин поспешил обратиться с речью к избирателям. Поблагодарил всех, кто голосовал за него и за других кандидатов. Призвал к национальному единству. Пообещал осуществить все предвыборные обещания (хотя у него не было официальной предвыборной программы. -Gazeta.ua). Объявил, что России нужен немедленный прорыв во всех направлениях.

Пользователи сетей призывы президента не оценили. Называют Путина "голым королем", "президентом, который был в употреблении", возмущаются по поводу фальсификаций. Комментарии изобилуют ощущением полной безысходности.

И при этом все понимают, что король голый. И те, кто в инете, потому что есть доступ к информации и морю сообщений о нарушениях, и те, кто вне инета, потому что их же и сгоняли на участки нарушать.

Acme.ag (@Acme_ag) 23 марта 2018 г.

Ну наконец-то опубликовали! А то я переживал что кто-нибудь другой вдруг победит...

Gena West (@west_suicide) 23 марта 2018 г.

Самозванец

VADIM (@DzuVadim) 23 марта 2018 г.

ну не такой уж новый, скорее подержанный

Rioja (@RieslingGewurzt) 23 марта 2018 г.

Так мы его не выбирали. Его выбрали карусельщики по 5 раз, жопастые училки, с пачками левых, бюлл-ей, бюджетники и Платон Ротенбергович Якунин-Ковальчук.

SergPlaton (@SergPlaton) 23 марта 2018 г.

Новый Путин попытается вывести страну из тупика,в который загнал ее старый Путин,но получится или нет -не знает...все по старому

андрей шестаков (@schestandrey201) 23 марта 2018 г.

У граждан России нет "ни малейшего повода" думать о том, что новоизбранный президент России намерен приспособить и адаптировать Конституцию к "персональной политической воли".

"Единственная цель, которую он преследует - это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва страны", - заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков

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