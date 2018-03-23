65-летний мужчина умер в автобусе при попытке пересечь линию соприкосновения в Донецкой области. Мужчина ехал по маршруту КПВВ "Гнутово" – Новоазовск Фото: Валерія Карпиленко / Facebook "На временно не подконтрольной украинской власти территории Украины у гражданина Украины 1953 года остановилось сердце. Мужчина ехал в автобусе в качестве пассажира по маршруту КПВВ "Гнутово" – Новоазовск", – написала Карпиленко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=164792220834670&id=100019116797215 Она добавила, что пограничники вызвали дежурного фельдшера поста Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который констатировал смерть мужчины. Причиной стала остановка сердца.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.С конца января 2015 года на Донбассе, часть которого контролируют боевики, действует пропускной режим.В настоящее время в Луганской области действует только один – пеший – пропускной пункт близко Станицы Луганской. Он был открыт 27 октября 2015 года.В Донецкой области открыты пункты пропуска "Гнутово", "Новотроицкое", "Зайцево", "Майорское" и "Марьинка". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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