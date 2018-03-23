|Британская авиакомпания отстранила двух пилотов, которые играли во время рейса
|23.03.2018 18:39
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Один пилот оформлял бумаги, в то время как виртуальная сова танцевала рядом с нимБританский лоукостер EasyJet отстранил от работы двух пилотов после того, как СМИ обнародовало видео, на котором пилоты играют в видеоигру в кабине самолета во время полета.
Фото с сайту The Sun
Перевозчик заявил в пятницу, что пилоты были отстранены и ожидают дисциплинарного расследования, сообщает The Guardian.
Видео, которое было обнародовано изданием The Sun, показывает, как второй пилот оформляет бумаги, в то время как виртуальная сова танцует рядом с ним. Затем видно, как он пританцовывает вместе с анимированным фитнес-инструктором.
Также на обнародованной фотографии можно увидеть, как капитан наложил на свое изображение фильтр с хэштегом: "teamflyingnut". Фото, которое было размещено на Facebook и Instagram капитана, было впоследствии удалено.
Фото с сайта The Sun
Самолет, следовавший из Парижа в Мадрид, летел на высоте 30000 футов (9 тыс. км).
Представитель авиакомпании сообщил, что видео было снято в то время, как самолет находился на автопилоте, и следовательно безопасности пассажирам ничего не угрожало.
Напомним, что в аэропорту Гэтвик в Лондоне полицейские вывели из самолета нетрезвого пилота компании British Airways.