Британская авиакомпания отстранила двух пилотов, которые играли во время рейса Один пилот оформлял бумаги, в то время как виртуальная сова танцевала рядом с ним Британский лоукостер EasyJet отстранил от работы двух пилотов после того, как СМИ обнародовало видео, на котором пилоты играют в видеоигру в кабине самолета во время полета. Фото с сайту The Sun Перевозчик заявил в пятницу, что пилоты были отстранены и ожидают дисциплинарного расследования, сообщает The Guardian . Видео, которое было обнародовано изданием The Sun , показывает, как второй пилот оформляет бумаги, в то время как виртуальная сова танцует рядом с ним. Затем видно, как он пританцовывает вместе с анимированным фитнес-инструктором. Также на обнародованной фотографии можно увидеть, как капитан наложил на свое изображение фильтр с хэштегом: "teamflyingnut". Фото, которое было размещено на Facebook и Instagram капитана, было впоследствии удалено. Фото с сайта The Sun Самолет, следовавший из Парижа в Мадрид, летел на высоте 30000 футов (9 тыс. км). Представитель авиакомпании сообщил, что видео было снято в то время, как самолет находился на автопилоте, и следовательно безопасности пассажирам ничего не угрожало. Напомним, что в аэропорту Гэтвик в Лондоне полицейские вывели из самолета нетрезвого пилота компании British Airways. В аэропорту Лондона пьяного пилота сняли с рейса вооруженные полицейские

Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки как время было видео что Теги: общество