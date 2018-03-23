Один пилот оформлял бумаги, в то время как виртуальная сова танцевала рядом с ним

Перевозчик заявил в пятницу, что пилоты были отстранены и ожидают дисциплинарного расследования, сообщает The Guardian .

Видео, которое было обнародовано изданием The Sun , показывает, как второй пилот оформляет бумаги, в то время как виртуальная сова танцует рядом с ним. Затем видно, как он пританцовывает вместе с анимированным фитнес-инструктором.

Также на обнародованной фотографии можно увидеть, как капитан наложил на свое изображение фильтр с хэштегом: "teamflyingnut". Фото, которое было размещено на Facebook и Instagram капитана, было впоследствии удалено.

Фото с сайта The Sun

Самолет, следовавший из Парижа в Мадрид, летел на высоте 30000 футов (9 тыс. км).

Представитель авиакомпании сообщил, что видео было снято в то время, как самолет находился на автопилоте, и следовательно безопасности пассажирам ничего не угрожало.