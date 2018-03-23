В Солсбери полицейские забрали скамейку, на которой нашли Скрипаля и его дочь

Скамейку, на которой в начале марта обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, забрали полицейские, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюз".

Как отмечает телеканал, скамейку хотят сохранить как "потенциальное вещественное доказательство по преступлению".

Полицейские работали в костюмах химзащиты, они срезали закрепленную к полу скамейку, завернули ее в пластиковую упаковку и погрузили в автомобиль.

Скамейка расположена перед торговым центром Maltings в городе Солсбери. Там 4 марта были обнаружены С.Скрипаль и его дочь. Они пострадали из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервнопаралитического вещества "Новичок". Пострадавшие находятся в коме.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию. Россия все обвинения отвергает.