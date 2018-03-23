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В Одессе во время движения из маршрутки выпала женщина
23.03.2018 18:43

В пятницу, 23 марта, в центре Одессы во время движения из салона маршрутки №145 выпала женщина, сообщает 7 канал.

По словам очевидцев, водитель транспортного средства забыл закрыть двери и начал движение.

Женщина в результате чрезвычайного происшествия травмировала ногу, ее доставили в больницу.

Стоит отметить, что полиции подтвердили случай и подчеркнули, что пытаются выяснить все подробности инцидента.

"Данный факт подтверждаем. На месте работает следователь", - сообщили в патрульной полиции.

Как сообщал svodka.net.uа, в ночь на пятницу, 23 марта, в столице Украины на ходу произошло возгорание общественного троллейбуса

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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