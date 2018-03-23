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«Шарм святости смыт»: Что говорят в мире о задержании Савченко
23.03.2018 18:45
Иностранные СМИ о том, как Надежда Савченко проделала путь от национальной героини до обвиняемой в подготовке терактов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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