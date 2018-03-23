Действия Харьковского городского головы Геннадия Кернеса поддерживают 75% жителей города, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг". По сравнению с прошлогодним опросом уровень поддержки мэра Харькова вырос на 3% Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Жители Харькова, Ивано-Франковска и Мариуполя наиболее удовлетворены работой своих мэров. Такие результаты опроса Инфографика: ratinggroup.ua Тройку лучших городских советов по уровню доверия граждан возглавил Мариуполь с результатом в 65%, второе место занял Харьковский городской совет (63%), Ивано-Франковский – на третьем месте (62%).



Инфографика: ratinggroup.ua Четвертый муниципальный опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк с 20 января по 10 февраля. Исследование базируется на выборке из более 19 тысяч респондентов старше 18 лет. Статистическая ошибка для каждого города не превышает 3,5%.



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