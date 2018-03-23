|Кернес занял первое место среди мэров Украины по уровню удовлетворенности горожан
|23.03.2018 18:46
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Тройку лучших городских советов по уровню доверия граждан возглавил Мариуполь с результатом в 65%, второе место занял Харьковский городской совет (63%), Ивано-Франковский – на третьем месте (62%).
Инфографика: ratinggroup.ua
Четвертый муниципальный опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк с 20 января по 10 февраля. Исследование базируется на выборке из более 19 тысяч респондентов старше 18 лет. Статистическая ошибка для каждого города не превышает 3,5%.
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