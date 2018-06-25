В Канаде 8-9 июня состоялась встреча лидеров «Большой семерки». Результаты саммита в очередной раз продемонстрировали, что президент Дональд Трамп не намерен искать общий язык с остальными мировыми лидерами.

В мировых СМИ даже решили переименовать название саммита в «6+1», поскольку отдаление от других дружественных стран бесспорно, пишет со ссылкой на .

СВОЕНРАВНЫЙ ТРАМП. Еще до саммита участники клуба «G7» высказывали мнение, что предстоящая встреча будет сложной. Так и случилось. Дональд Трамп покинул встречу до ее официального окончания и подписания итогового коммюнике (официальное сообщение по вопросам международного значения). Позже он и вовсе заочно поссорился с канадским премьером Джастином Трюдо и запретил своим представителям подписывать итоговый документ.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? У стран G7 есть сразу несколько поводов для противостояния с .

Первый повод – это пошлины на сталь и алюминий, которые ввел Трамп. От них пострадают Канада и Европа. Кроме того, введение пошлин может привести к торговой войне между и ЕС.

Второй повод – ядерная сделка с Ираном. Как известно, Трамп решил выйти из соглашения.

Третий повод – выход Америки из климатического соглашения.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛАСЬ «ШЕСТЕРКА»? В итоговом заявлении, которое осталось без подписи Трампа, главы «Большой семерки» обозначили главные приоритеты для дальнейшего сотрудничества.

Равноправная торговля. Одна из причин, по которой Трамп отказался подписывать документ, – это договоренность сторон о «свободной, справедливой и взаимовыгодной торговле».

Вмешательство в выборы. Страны договорились вместе бороться с хакерскими атаками, пресекая попытки вмешательства иностранных субъектов в выборы и работу ведомств.

Санкции. Страны в очередной раз обсудили необходимость продления антироссийских санкций. Также лидеры осудили аннексию Крыма и заявили о поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Гендерное равенство. Еще одной темой, которой было посвящено много времени на саммите, стало гендерное равенство. Лидеры договорились в дальнейшем уделять больше времени этому вопросу.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПОЗИЦИЯ ТРАМПА? Лидеры крупнейших экономик не смогли договориться с Трампом по нескольким вопросам. Более того, противостояние между странами только усилилось. Трюдо после отъезда Трампа заявил, что действия «незаконные» и анонсировал ответные пошлины с 1 июля. Канцлер Германии заявила, что полагаться на Трампа больше нельзя. По ее словам, ЕС готовит введение ответных пошлин на американские товары.

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