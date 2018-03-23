|Трамп пригрозил наложить вето на проект бюджета
|23.03.2018 18:54
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I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 березня 2018 р.
Палата представителей Конгресса США 22 марта одобрила проект бюджета на 2018-й финансовый год в размере $1,3 трлн. Решение поддержали 256 конгрессменов, 167 выступили против.В документе предусмотрели $620,7 млн на помощь Украине, в том числе $200 млн – на военные цели (закупку оборонительного оружия, обучение силовиков, логистику и прочее).Проект бюджета еще должен одобрить Сенат и подписать президент США Дональд Трамп.
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