|США обвинили девять иранцев в хакерских атаках на университеты и госучреждения
|23.03.2018 18:55
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Вследствие кибератак, было похищено более 31 терабайта научных данных и интеллектуальной собственностиМинистерство юстиции США обвинило 9 иранцев в спонсируемом государством похищении конфиденциальной информации из сотен университетов, частных компаний и государственных учреждений.
Фото: news-front.info
Об этом сообщает The Associated Press.
Иранцев обвинили в работе по указанию Корпуса стражей исламской революции, с целью похищения большого количества научных данных из сотен университетов в Соединенных Штатах и за рубежом, а также из электронных ящиков, принадлежащих работникам государственных учреждений и частных компаний.
Прокуроры США заявляют, что обвиняемые связаны с Институтом Mabna, иранской компанией, которая с 2013 года заключила договор с иранским правительством для проведения взлома.
Ответчики вряд ли когда-нибудь будут привлечены к ответственности в американском суде, поскольку нет договора с Ираном об экстрадиции подозреваемых лиц.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило Институт Mabna и девять иранцев в санкционный список.
По информации Reuters, в результате кибератак, было похищено более 31 терабайта научных данных и интеллектуальной собственности с 144 университетов США и 176 университетов в 21 стране.
Напомним, в начале марта Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям опубликовал доклад, в котором структуры РФ обвиняются в попытках скрытой манипуляции энергетическим рынком США через соцсети.