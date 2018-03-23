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США обвинили девять иранцев в хакерских атаках на университеты и госучреждения
23.03.2018 18:55
США обвинили девять иранцев в хакерских атаках на университеты и госучреждения
Вследствие кибератак, было похищено более 31 терабайта научных данных и интеллектуальной собственности
Министерство юстиции США обвинило 9 иранцев в спонсируемом государством похищении конфиденциальной информации из сотен университетов, частных компаний и государственных учреждений.
США обвинили девять иранцев в хакерских атаках на университеты и госучреждения Фото: news-front.info

Об этом сообщает The Associated Press.

Иранцев обвинили в работе по указанию Корпуса стражей исламской революции, с целью похищения большого количества научных данных из сотен университетов в Соединенных Штатах и ​​за рубежом, а также из электронных ящиков, принадлежащих работникам государственных учреждений и частных компаний.

Прокуроры США заявляют, что обвиняемые связаны с Институтом Mabna, иранской компанией, которая с 2013 года заключила договор с иранским правительством для проведения взлома.

Ответчики вряд ли когда-нибудь будут привлечены к ответственности в американском суде, поскольку нет договора с Ираном об экстрадиции подозреваемых лиц.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило Институт Mabna и девять иранцев в санкционный список.

По информации Reuters, в результате кибератак, было похищено более 31 терабайта научных данных и интеллектуальной собственности с 144 университетов США и 176 университетов в 21 стране.

Напомним, в начале марта Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям опубликовал доклад, в котором структуры РФ обвиняются в попытках скрытой манипуляции энергетическим рынком США через соцсети.

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