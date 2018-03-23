В зоне АТО в пятницу зафиксирован один обстрел боевиков, разрушены два дома и сарай

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала пятницы по состоянию на 18:00 совершили один обстрел, сообщили в штабе АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

На донецком направлении с 120 мм минометов боевики обстреляли населенный пункт Авдеевка. "Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации разрушены два приусадебных дома и сарай", - сказано в сводке.

На луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками", - сообщили в штабе АТО.