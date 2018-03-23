|У торгового центра в Одессе нашли тело мужчины с колотыми ранениями
|23.03.2018 19:01
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близко автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранениями. Об этом сообщил пресс-центр ГУ НП в Одесской области, передает
"Тело 58-летнего мужчины с колотыми ранениями было обнаружено близко автостоянки торгового центра в Семафорном переулке в Одессе", - проинформировала пресс-служба.
По данному факту Шевченковское отделение полиции начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления", - отметили в ведомстве.
Расследование продолжается.
Напомним, на склонах близко Французского бульвара в Одессе нашли тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову.
Как ранее сообщал , в Одессе в подземном паркинге одного из торговых центров горела машина.