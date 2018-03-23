Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщил, что
аэропорт готов предоставить ирландскому лоукостеру Ryanair ныне
законсервированный терминал F. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева
Фото: ЕРА (арихив) Рябикин отметил, что аэропорт готов предоставить
Ryanair ныне законсервированный терминал F.До этого планируется
обслуживание рейсов авиаперевозчика в основном терминале D.22 марта
исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал
контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь
Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые
полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в
10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Ryanair
собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017
году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин
сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем
заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией
условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10
июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в
Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13
июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской
авиакомпанией. 9 января 2018 года Омелян анонсировал их
успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера
на украинский рынок осенью.Компания Ryanair – крупнейший в
Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair
присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
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