Руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин сообщил, что аэропорт готов предоставить ирландскому лоукостеру Ryanair ныне законсервированный терминал F. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева Фото: ЕРА (арихив) Рябикин отметил, что аэропорт готов предоставить Ryanair ныне законсервированный терминал F.До этого планируется обслуживание рейсов авиаперевозчика в основном терминале D.22 марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты запланированы на октябрь 2018 года. Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13 июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9 января 2018 года Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера на украинский рынок осенью.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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