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ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции
23.03.2018 19:03
ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции
В заявлении ИГИЛ нападающего назвали "солдатом халифата"
Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников в супермаркете на юге Франции.
ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции Фото: telegraph.co.uk

Соответствующее заявление распространило агентство Amaq, связанное с исламистами.

В заявлении ИГИЛ нападающего назвали "солдатом халифата" без дополнительных объяснений или доказательств.

Напомним, сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркетеНападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".

Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.

В конце концов, французская полиция застрелила мужчину, захватившего заложников в супермаркете города Треб на юге страны.

  • Во Франции в супермаркете захватили заложников: двое погибших, - ОБНОВЛЕНО
  • Во Франции в супермаркете захватили заложников

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