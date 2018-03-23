|ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции
|23.03.2018 19:03
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В заявлении ИГИЛ нападающего назвали "солдатом халифата"Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников в супермаркете на юге Франции.
Фото: telegraph.co.uk
Соответствующее заявление распространило агентство Amaq, связанное с исламистами.
В заявлении ИГИЛ нападающего назвали "солдатом халифата" без дополнительных объяснений или доказательств.
Напомним, сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете. Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".
Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.
В конце концов, французская полиция застрелила мужчину, захватившего заложников в супермаркете города Треб на юге страны.