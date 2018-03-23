В заявлении ИГИЛ нападающего назвали "солдатом халифата"

Соответствующее заявление распространило агентство Amaq , связанное с исламистами.

В заявлении ИГИЛ нападающего назвали "солдатом халифата" без дополнительных объяснений или доказательств.

Напомним, сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете . Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".

Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.