Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи народного депутата Надежду Савченко.

Решение огласил судья Евгений Сидоров, передает со ссылкой на .

Из постановления суда следует, прокуратура не предоставила доказательств правонарушений, в которых ее обвиняют, в частности в подготовке теракта, свержении конституционного строя, посягательство на жизнь президента Украины, содействие деятельности террористической организации.

Из постановления суда следует, что Савченко планировала в сговоре с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым посягательство на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны.

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.

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