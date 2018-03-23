|Греция и Македония начали новые переговоры относительно названия бывшей югославской республики
|23.03.2018 19:11
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Главы МИД стран убеждены, что решение спора является необходимой "инвестицией в будущее"Македония и Греция начали "важные переговоры" для решения многолетнего спора о названии бывшей югославской республики Македония.
Фото: АР
Об этом сообщает АР.
"Министры иностранных дел Македонии и Греции заявили, что обе их страны начали важные переговоры, чтобы решить многолетний спор о названии бывшей югославской республики", - говорится в сообщении.
Министры Никола Димитров и Никос Коциас заявили в пятницу на совместной пресс-конференции в Скопье, что решение спора является необходимой "инвестицией в будущее".
На прошлой неделе сообщалось, что переговоры между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией значительно замедлились из-за требований Афин по изменениям в Конституцию БЮРМ.
Напомним, глава МИД Греции стал первым чиновником страны, который за 12 лет прибыл в Скопье самолетом.
Как известно, прямые рейсы между двумя столицами были приостановлены после того, как Скопье назвало аэропорт в честь древнего воина-царя Александра Великого, против чего выступала Греция.
В результате на территории терминала аэропорта Скопье в столице Македонии 1 марта убрали статую древнегреческого полководца, правителя Александра Македонского. Статую высотой 2 метра, размещенную на территории аэропорта в 2011 году, сняли как жест доброй воли в отношении Греции, с которой в Скопье продолжается нерешенный 27-летий спор о названии "Македония".
Скопье и Афины недавно активизировали усилия по разрешению спора, что помешало усилиям Македонии по вступлению в НАТО и ЕС. Греция является членом обеих организаций.
Греция возражает против использования бывшей югославской республикой названия Македония, что, по мнению Афин, может нести территориальные претензии относительно их северного региона с таким же названием.
Переговоры между двумя соседями не имели прогресса с 1991 года, когда Македония получила независимость от бывшей Югославии.
Теперь Македония заявила, что готова добавить геолокацию со своим названием, чтобы решить спор. Соглашение может решиться таким образом, что к названию Македония будет добавляться слово "Верхняя", "Новая" или "Северная".
Напомним, премьер-министр Македонии Зоран Заев озвучил четыре варианта нового названия страны, один из которых, как ожидается, позволит решить давний спор с Грецией.