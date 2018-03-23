Главы МИД стран убеждены, что решение спора является необходимой "инвестицией в будущее"

Об этом сообщает АР .

"Министры иностранных дел Македонии и Греции заявили, что обе их страны начали важные переговоры, чтобы решить многолетний спор о названии бывшей югославской республики" , - говорится в сообщении.

Министры Никола Димитров и Никос Коциас заявили в пятницу на совместной пресс-конференции в Скопье, что решение спора является необходимой "инвестицией в будущее".

На прошлой неделе сообщалось, что переговоры между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией значительно замедлились из-за требований Афин по изменениям в Конституцию БЮРМ.

Напомним, глава МИД Греции стал первым чиновником страны, который за 12 лет прибыл в Скопье самолетом.

Как известно, прямые рейсы между двумя столицами были приостановлены после того, как Скопье назвало аэропорт в честь древнего воина-царя Александра Великого, против чего выступала Греция.

В результате на территории терминала аэропорта Скопье в столице Македонии 1 марта убрали статую древнегреческого полководца , правителя Александра Македонского. Статую высотой 2 метра, размещенную на территории аэропорта в 2011 году, сняли как жест доброй воли в отношении Греции, с которой в Скопье продолжается нерешенный 27-летий спор о названии "Македония".

Скопье и Афины недавно активизировали усилия по разрешению спора, что помешало усилиям Македонии по вступлению в НАТО и ЕС. Греция является членом обеих организаций.

Греция возражает против использования бывшей югославской республикой названия Македония, что, по мнению Афин, может нести территориальные претензии относительно их северного региона с таким же названием.

Переговоры между двумя соседями не имели прогресса с 1991 года, когда Македония получила независимость от бывшей Югославии.

Теперь Македония заявила, что готова добавить геолокацию со своим названием, чтобы решить спор. Соглашение может решиться таким образом, что к названию Македония будет добавляться слово "Верхняя", "Новая" или "Северная".