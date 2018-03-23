Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения капитану полиции, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд г. Харьков избрал меру пресечения капитану полиции и его знакомой, подозреваемых в соответствии с ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины ", - говорится в сообщении.

По информации начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, 36-летнего полицейского и 61-летнюю женщину сотрудники Службы безопасности Украины задержали 21 марта текущего года.

"Капитану полиции инкриминируется связь с участниками агентурной сети РФ. Задокументированы факты передачи им служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Во время обысков по месту его проживания изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения преступных задач в интересах спецслужб РФ", - уточнили в прокуратуре.

Пенсионерка подозревается в незаконном обращении с боеприпасами.

"У нее дома найдены предметы, похожие на оружие", - отметили в пресс-службе.

Так, суд избрал полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а женщине - содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 140 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

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