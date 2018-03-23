Шевченковского райсуда Киева оставил Героя Украины, нардепа Надежду Савченко освободил из-под стражи.

Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко на два месяца. Также суд удовлетворил ходатайство прокуроров, следовательно Савченко будет находиться в СИЗО без правы внесения заставы до 20 мая 2018 года.

Отметим, что суд по делу Савченко заседал порядка 8 часов. При этом было несколько перерывов. Судья час зачитывал решение.

В суде Савченко заявила:

"От Бога или от черта наша украинская власть?"

Савченко подтвердила, что между приговором ей в России и между обвинением в Украине прошло 666 дней.

Савченко обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину.

"Как бы ни развивалась ситуация в геополитике, человек остается человеком.

Человеческую жизнь должен ценить каждый демократический политик. Я никогда не просила помилования себе, я прошу у вас еще раз: отпустите украинских политзаключенных и пленных.

Отпустите людей, обменяйте их на своих людей, дайте волю и жизнь людям", – заявила нардеп.

Суд над народным депутатом Надеждой Савченко негативно сказывается на защите других украинских политзаключенных в РФ.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил защитник украинского журналиста Романа Сущенко и один из прежний адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Я бы сказал о других, политических последствиях, куда более опасных.

Потому что я сейчас в Москве, у меня начинается суд по Сущенко, и я хочу сказать, что вся эта история самым негативным образом сказывается на защите украинских политзаключенных в России.

Не только потому, что это дает повод смеяться здесь, обвиняя во всем украинскую власть, заранее оправдывая любые следственных действия следственных органов РФ по отношению к украинцам, но и другое.

Мне кажется, что в эту пропагандистскую антикампанию кремлевская пропаганда включилась уже в полном объёме.

Они будут пытаться настраивать общественное мнение таким образом, что "давайте мы обратно ее обменяем". Уже звучат такие заявления из ОРДЛО. Это такая очень благодатная история", - сказал он.

"Савченко была очень раскручена и сейчас продолжать эту тему в таком ключе "мы готовы обменять ее на военнопленных, по Минским соглашениям, отдайте нам ее" и так далее, независимо от результата, будет самым негативным образом сказываться на политике Банковой относительно Минских соглашений и их исполнения в части обмена заложниками и защите политзаключенных в РФ", - добавил Фейгин.

Адвокат также подчеркнул, что надеется на то, что суд проявит снисходительность по отношению к Савченко, "потому что нельзя воспринимать все ее действия без связи с тем, что с ней происходило с 2014 года".

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

Нардеп Надежде Савченко уточнила свои планы относительно голодовки: она начнет голодать, когда судьи объявят приговор. Таким образом голодание еще не началось. Об этом Савченко заявила в зале Шевченковского райсуда Киева, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Я вам уже сказала, что голодовка будет, если я останусь в тюрьме. В тюрьме нет смысла есть. А вам будет еще один повод проследить – врала я вам, украинцы, не врала, и сколько я могу выдержать, когда голодаю", - заявила Савченко.

Отметим, во время своего выступления в суде нардеп объявила голодовку.

Также она подчеркнула, что не собирается убегать из Украины.

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