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В обращении Путина к россиянам обнаружен странный момент
23.03.2018 19:17
В обращении Путина к россиянам обнаружен удивительный момент

В обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю победы на выборах нашли один необыкновенный момент.

Как следует из опубликованного на сайте Кремля текста, российский руководитель высказался о себе в третьем лице, информирует svodka.net.

«В них (выборах. — Ред.) приняли участие более 67% избирателей – свыше 73 млн граждан. За действующего главу государства (не за меня. — Ред.) проголосовали свыше 56 млн граждан – более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны», — сказал Путин.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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