Шевченковский суд Киева арестовал Н.Савченко на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение зачитал судья Евгений Сидоров в пятницу вечером после возвращения из совещательной комнаты, где провел 3 часа.

Е.Сидоров зачитывал текст соответствующего определения суда на протяжении часа. Столь продолжительное объявление решения суда об избрании меры пресечения было обусловлено тем, что в документе подробно изложены обстоятельства так называемого дела "Савченко-Рубана": "историческая справка" (включающая статьи Конституции Украины, начало конфликта на Донбассе, объявление АТО в этом регионе, признание Верховной Радой "ДНР" террористической организацией) и подробное изложение материалов уголовного производства по подозрению Н.Савченко в совершении ряда отдельно тяжких уголовных преступлений с перечислением большого массива собранных в рамках досудебного расследования фактов.