ProZorro выставили на продажу два памятника Ленину.

Лот состоит из двух предметов. Первый - это памятник Ленину из бронзы, весит 5,500 кг, сообщили ProZorro.Продажи в Facebook, передает со ссылкой на .

Кроме этого, предлагают купить памятник Ленину из черного металла, весом 100 кг.

В компании предлагают поставить их на огороде или использовать как украшение для тематического заведения "Серп и молот".

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" впервые продало два списанные вагоны через интернет-аукцион ProZorro.Продажі. Выручили 546 тыс. грн. О продаже объявили 27 ноября 2017 года.

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