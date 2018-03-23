Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры
взять под стражу внефракционного нардепа Надежду Савченко, которую
подозревают в подготовке теракта против центральных органов власти
в стране. Савченко подозревают в организации теракта Фото: ЕРА Суд
не предусмотрел возможности выйти под залог.Решение озвучил судья
Евгений Сидоров.Савченко будет под арестом до 20 мая.Прокуратура
аргументировала необходимость ареста нардепа возможностью покинуть
страну и повлиять на ход следствия.Подозреваемая, которой суд
разрешил находиться во время заседания не в стеклянной клетке, а
рядом с адвокатами, называет дело против нее политическим
преследованием.В ходе заседания Савченко заявила, что "ДНР" и
"ЛНР" – не террористы.Она также объявила о голодовке.22 марта
парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал
согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата
задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По
словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по
делу его подзащитной занимают 246 страниц.
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