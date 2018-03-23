В Николаевском СИЗО найден труп соратника криминального авторитета "Мультика" Подготовлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы В камере Николаевского следственного изолятора в пятницу, 23 марта, найдено тело Дмитрия Леонова, соратника криминального авторитета Михаила Титова, известного как "Мультик". Фото: k-z.com.ua Леонова было обнаружено без явных признаков насильственной смерти, сообщает сайт прокуратуры Николаевской области. В связи со смертью Леонова полиция открыла уголовное производство. Также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения прокуратурой Николаевской обл. начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Для полного, всестороннего и беспристрастного исследования обстоятельств смерти проводят следственные действия. Сейчас в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия. Уже подготовлено ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы. Напомним, 29 августа 2017 года Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве пятерых членов ОПГ, в том числе лидера преступной организации Титова. Помимо прочих преступлений, по словам прокурора, члены группировки контролировали деятельность политических партий и влияли на принятие решений должностными лицами органов госвласти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской обл. 31 августа суд Мариуполя в закрытом режиме избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога обвиняемым в организации и участии в деятельности организованной преступной группировки на территории Николаевской области Михаилу Титову, известному как "Мультик", а также бизнесмену Алексею Пелипасу. Суд арестовал "Мультика" и его напарников Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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