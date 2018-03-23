Во Львовской области в селе Смильна река Быстрица подобралась к кладбищу и начала вымывать грунт, сообщает Страна .

Стоит отметить, что местные жители беспокоятся за свои поминальные традиции и обсуждают вероятность экологической катастрофы.

По данным источника, кладбище в этом селе находиться на небольшом холме, а рядом протекает река. С весенним паводком уровень воды здесь поднимается на несколько метров и бурное течение разрушает берег, на котором находятся захоронения. В 2014 года река уже смыла со склона скалистую породу и сейчас холм с захоронениями держится лишь на самом грунте. Люди переживают, что если берег не выдержит, могилы поплывут.

Кроме этого, о разрушении склона жители села Смильна часто обращались к областным чиновникам. Несколько лет назад для решения проблемы даже разработали проект, и денег на его реализацию не было.

Как сообщал svodka.net, в результате сильных проливных дождей река Сена во Франции вышла из берегов и затопила прилегающие улицы и сады Парижа .

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