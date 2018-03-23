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Цимбалюк: Автомат на черном рынке можно купить за $50, а гранаты оптом – по $100
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23.03.2018 19:34
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Экс-глава Тернопольской и Львовской облгосадминистраций Михаил
Цимбалюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе
Бацман заявил, что много проблем в Украине связаны с реформами и
власть должна четко сказать сколько они еще будут продолжаться.
Цимбалюк: стоимость оружия зависит от того, кто его покупает и
на каком рыке Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он отметил, что
на черном рынке оружия сейчас происходят "ужасные вещи"."Я могу
руководствоваться только слухами – правоохранители знают
лучше, потому что в соответствии с действующим законодательством,
они имеют право совершать оперативную закупку. Покупают гранату,
цена которой сейчас доходит до $100… оптом берут", – сказал
Цимбалюк.При этом он добавил, что стоимость оружия зависит от того,
кто его покупает и на каком рыке."Уже и автоматы, извините, по $50.
О чем это говорит? Что правоохранители должны совершать оперативные
закупки и выявлять этих людей", – заявил Цимбалюк. По его
мнению, это проблема реформирования, "потому что утрачено
все"."ГАИ, которую мы годами критиковали… но когда-то были посты и
проверяли хотя бы то, что вывозится из зоны АТО. Сейчас ничего не
контролируют – все дороги открыты. Мы говорим об общем уровне
преступности, но что творится на дорогах? Людей гибнет больше, чем
на фронте. Сейчас ограничили скорость в населенных пунктах. А кто
контролирует? В государстве ни одного сертифицированного прибора
для измерения скорости… Четыре года реформ… О чем мы говорим? Я
веду к тому, что власть должна четко сказать: сколько еще будут
продолжаться реформы. Конкретно. Есть ли план действий? Если что-то
не получилось, мы должны это признать, наказать или привлечь к
ответственности виновных и устранять недостатки… А у нас все
хорошо, все красиво", – сказал Цимбалюк.По словам президента
Украины Петра Порошенко, в Международном валютном фонде заявили,
что в течение трех лет его президентства в Украине сделали больше
реформ, чем в предыдущие 25 лет.
12 января президент говорил, что в 2018 году в Украине
планируется реформирование в финансовой, инвестиционной,
судебной системах и сфере рынка земли.
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