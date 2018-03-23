Итак, процесс дипломатического противостояния стран ЕС и РФ запущен!

Для начала, в ночь на пятницу посол ЕС в России Маркус Эдерер был отозван из Москвы. Правда, не навсегда, а, предварительно, для проведения консультаций. Хотя, этот факт уже наделал немало шума.

Далее, лидеры страны ЕС уже распорядились изучить главам своих МИД последовательность действий в отношении РФ, обвиняемой в химической атаке на Великобританию. Так же на следующей неделе правительства европейских стран обсудят вопрос выдворения российских дипломатов, к чему уже готовятся Литва, Латвия, Польша, Франция и Эстония. Кроме того идею с высылкой дипломатов поддержал чешский премьер Андрей Бабиш, но зная непростую политическую ситуацию в этой стране, такой шаг от Чехии маловероятен. Удивит ли Прага? Посмотрим!

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От Ангелы Меркель по данному вопросу прозвучал лишь комментарий о дополнительных мерах против Москвы, но подробностей никаких фрау не озвучила. Учитывая серьёзное пророссийское лобби в Бундестаге, маловероятно, что Берлин полноценно поддержит данную инициативу.

Что же, в ближайшее время мы с вами узнаем, какие страны решились поддержать Лондон и встали на путь дипломатической гигиены, а какие воздержались. Но в любом случае, данный прецедент очень важен, ведь со временем статус России в цивилизованном мире не только не повышается, а более того – понижается, опускаясь ниже дна.

Кстати, обычно в дипломатической практике отзыв посла означает начало процесса официального разрыва дипломатических отношений. Следующим шагом в международных отношениях уже является официальное объявление войны.

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