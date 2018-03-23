Департамент юстиции США обвинил иранские власти в финансировании массовой хакерской схемы, нацеленной на похищение научных исследований из университетов, частных компаний и государственных учреждений как в Соединенных Штатах, так и за их пределами. В связи с этим в США задержали 9 граждан Ирана, передает со ссылкой на Washington Times.

В пятницу Департамент юстиции обвинил девять иранцев в связи с кибермахинациями. Обвинительный приговор свидетельствует о том, что хакерство было осуществлено от имени Корпуса стражей Исламской революции — одного из ведущих подразделений разведки иранского правительства.

“Во многих из этих вторжений, обвиняемые действовали по поручению иранского правительства и, в частности, от имени Корпуса стражей Исламской революции”, — заявил заместитель прокурора Род Росенштейн.

Девять обвиняемых, все — граждане и жители Ирана, были связаны с Иранским институтом Мабна, заявили в Департаменте юстиции. Сообщается, что они смогли украсть более 31 терабайта академических данных и интеллектуальной собственности, в соответствии с судебными документами.

Всего, более 144 американских университетов, 176 университетов 21 зарубежной страны, 47 американских и иностранных компаний частного сектора, Министерство труда США, Федеральная комиссия по регулированию энергетики, Штаты Гавайи и Индиана, Организация Объединенных Наций и Детский фонд Организации Объединенных Наций стали жертвами “киберкражи”.

Как сообщал в четверг, 22 марта сайт Минобороны России был поддан массированной хакерской атаки с территории Западной Европы, Северной Америки и Украины.

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