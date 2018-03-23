Следственный комитет РФ закончил расследование дела о нападении 23 октября 2017 года на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 октября 2017 года Гриц проник в офис радиостанции "Эхо Москвы" Фото: Виталий Рувинский / Facebook В Следкоме напомнили, что психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала: Гриц нуждается в принудительном лечении."В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", – говорится в сообщении. Следком завершил расследование дела о нападении и в ближайшее время направит в суд уголовное дело с утвержденным постановлением "для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера".23 октября 2017 года Гриц проник в офис радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи. Нападавшего задержал охранник радиостанции и передал его правоохранительным органам.Фельгенгауэр прооперировали.Гриц заявил, что журналистка несколько лет "сексуально домогалась" его с помощью телепатии.Следственный комитет России открыл дело о покушении на убийство. Грицу назначили психиатрическую экспертизу. Художник и психиатр Андрей Бильжо считает, что злоумышленник симулирует психическое расстройство.2 ноября Фельгенгауэр выписали из больницы. 6 ноября она вернулась в эфир.В январе 2018 года у Грица диагностировали шизофрению, после чего защита попросила смягчить ему обвинение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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