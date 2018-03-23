Следственный комитет РФ закончил расследование дела о нападении 23
октября 2017 года на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну
Фельгенгауэр. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
23 октября 2017 года Гриц проник в офис радиостанции "Эхо Москвы"
Фото: Виталий Рувинский / Facebook В Следкоме напомнили, что
психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала: Гриц
нуждается в принудительном лечении."В момент совершения
инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический
характер, общественную опасность своих действий и руководить
ими", – говорится в сообщении. Следком завершил
расследование дела о нападении и в ближайшее время направит в суд
уголовное дело с утвержденным постановлением "для решения вопроса о
применении принудительной меры медицинского характера".23 октября
2017 года Гриц проник в офис радиостанции "Эхо Москвы" и ударил
Фельгенгауэр ножом в область шеи. Нападавшего задержал
охранник радиостанции и передал его правоохранительным
органам.Фельгенгауэр прооперировали.Гриц заявил, что
журналистка несколько лет "сексуально домогалась" его с
помощью телепатии.Следственный комитет России открыл дело о
покушении на убийство. Грицу назначили психиатрическую
экспертизу. Художник и психиатр Андрей Бильжо считает, что
злоумышленник симулирует психическое расстройство.2 ноября
Фельгенгауэр выписали из больницы. 6 ноября она вернулась
в эфир.В январе 2018 года у Грица диагностировали шизофрению,
после чего защита попросила смягчить ему обвинение.
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