Пограничники задержали активиста "Руха новых сил" Саакашвили при попытке контрабанды 100кг янтаря

Активист партии "Рух новых сил" (РНС) Михаила Саакашвили пытался незаконно вывезти из Украины свыше 100 кг янтаря, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской Госпогранслужбе.

"Около 16.00 пятницы на пункт пропуска "Смильница" прибыл микроавтобус "Мерседес", которым управлял гражданин Украины, житель Старого Самбора 1981 г.р. В результате осмотра был обнаружен двойной потолок, после его демонтажа с самодельным люком над водительским сидением были обнаружены 17 пакетов с январем по 6-7 кг каждый", - рассказал собеседник агентства в пятницу вечером.

Он уточнил, что речь идет об активисте РНС Николае Кулике, который является совладельцем отделения экспресс-перевозок "Новой пошты" в Старом Самборе (Львовская обл.).

"Кулик является совладельцем вместе с Василием Курием, который был комендантом палаточного городка возле пункта "Краковец" во время прорыва госграницы М.Саакашвили", - отметил источник.