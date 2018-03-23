|Свитолина выиграла стартовый поединок на турнире в Майами
|23.03.2018 19:45
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Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA Premier Mandatory "Miami Open", который проходит в Майами (США), передает корреспондент.
Ближе к середине первого сета
конкурентки обменялись выигранными геймами на чужих подачах.
Решающим стал 7 гейм в котором 22-я ракетка мира из Японии
проиграла подачу - 4:6. В следующей партии Свитолина со старта
захватила лидерство (4:0) и довела встречу до победного - 6:4,
6:2.
Заметим, что Осака стала победительницей турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, который проходил на прошлой неделе, а также выиграла в первом круге данных соревнований в титулованной Серены Уильямс.
Кроме того добавим, следующая соперница Свитолиной станет известна в матче между австралийкой Дарьей Гавриловой из Австралии (26 сеяная) и Андреа Петкович из Германии.