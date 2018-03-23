37-летний Дмитрий Леонов, который проходил в качестве подозреваемого по делу николаевского криминального авторитета Михаила Титова по прозвищу Мультик, был найден мертвым У Леонова остались двое детей Фото: news.pn Информацию о смерти Леонова подтвердили и в областной прокуратуре.В СИЗО была направлена следственно-оперативная группа. О причинах гибели мужчины и квалификации происшествия не сообщается.Собеседник издания рассказал, что сокамерники Леонова утром не смогли его разбудить, позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач СИЗО вызвал карету скорой медпомощи. Прибывшие медики констатировали смерть. Врачи предполагают, что причиной смерти мог стать отрыв тромба. Признаки насильственной смерти отсутствуют.У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей. По данным издания, раньше он был помощником народного депутата Украины от Коммунстической партии Николая Дзарданова.29 августа 2017 года в Николаеве Генпрокуратура и Служба безопасности Украины задержали пятерых человек. Задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008–2017 годов лишала людей свободы, угрожала убийством, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств.Спикер генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Мультик был судим за двойное убийство и фактически контролировал ряд политиков в Николаевской области.31 августа суд Мариуполя арестовал Титова на два месяца без права внесения залога.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что криминальный авторитет Мультик имел связи во многих партиях и фактически контролировал горсовет Николаева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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