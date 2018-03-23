|В Минздраве рассказали, как выбрать семейного врача
|23.03.2018 19:52
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Со 2 апреля украинцы смогут выбирать семейного врача, терапевта или педиатра. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает со ссылкой на Минздрав.
“2 апреля стартует национальная кампания ”Врач для каждой семьи“. Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром”, - отметил он.
Как пояснил Ковтонюк, подписание декларации — это, действительно, форма заявления. С ее помощью украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения.
Теперь выбирать врача можно в любом заведении первичной помощи независимо от места проживания или прописки. Заведения, которые смогут подписывать декларации с пациентами, можно будет узнать по специальной пометке — “Здесь можно выбрать своего врача”.
При этом, конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все. Министерство здравоохранения рекомендует не откладывать это на конец года. Главное, чтобы каждый выбрал врача, которому доверяет, и во время следующего визита подписал с ним декларацию.
С июля 2018 года Национальная служба здоровья Украины начнет направлять деньги из общих налогов в медицинское учреждение врачу, которого выбрал конкретный человек.
Напомним, роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.
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