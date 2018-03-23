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Боевики совершили шесть минометных выстрелов по Авдеевке
23.03.2018 19:59
Боевики совершили шесть минометных выстрелов по Авдеевке
По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай
Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня.
Боевики совершили шесть минометных выстрелов по Авдеевке Фото: unian.ua

С начала суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Донецком направлении с 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками.

Напомним, что 2383 украинских военных погибли за время вооруженного конфликта на Донбассе.

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