Лидеры Комитета Сената США по энергетике и торговле в пятницу написали исполнительному директору Facebook Inc Марку Цукербергу с официальным запросом, чтобы он дал показания на предстоящем слушании, а также отметили новые беспокойства по использованию данных компаний социальной сетью, передает со ссылкой на Reuters.

"Слушание рассмотрит (вопрос о - ред.) сборе и продаже персональной информации от более чем 50 млн пользователей Facebook, потенциально без их предупреждения или согласия и нарушения политики Facebook", - написал глава Представительства Грег Уолден, республиканец, который возглавляет панель, ведущий демократ Франк Паллоне, и другие руководители комитетов.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете в Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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