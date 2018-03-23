Украина и Франция в пятницу, 23 марта, подписали большой вертолетный проект, вертолетный парк Министерства внутренних дел Украины должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сегодня, 23 марта, состоялось подписание заявления о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между МВД Украины и министерством Европы и иностранных дел Франции", - говорится в сообщении.

Документ подписали глава МВД Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Аваков заявил, что "вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании Airbus Helicopters".

"Это крупнейший проект между Украиной и Францией. Это очень большой структурный проект внутри Украины", - сказал Аваков.

Министр отметил, что Украина рассчитывает уже в этом году получить первые вертолеты. Также Аваков отметил, что МВД тесно сотрудничает со своими французскими коллегами, в частности в направлении борьбы с организованной преступностью и в вопросах взаимном водительских удостоверений.

Вертолеты французского производства помогать нести службу ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225.

Ранее Климкин анонсировал закупку вертолетов у Франции.

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