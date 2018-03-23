В европейских странах с высокими тарифами на электроэнергию для домохозяйств всё большее распространение получает так называемая балконная фотовольтаика (балконные солнечные модули). Владельцы или арендаторы квартир в многоквартирных домах вывешивают под (рядом с) окнами или ставят на балконы солнечные панели и вырабатывают электричество для себя, снижая потребление «сетевой электроэнергии».

Как это работает? Нужно просто купить специальный модуль и вставить штекер в розетку. То есть не нужно ничего переоборудовать. В балконную солнечную панель уже встроен микро-инвертор (преобразователь постоянного тока в переменный), который как правило крепится с тыльной стороны, информирует svodka.net.

Такие квартирные устройства, как правило, не подпадают под действие европейских законов о ВИЭ. То есть установка солнечных модулей в подобных местах законами не описана, и меры стимулирования («зеленые тарифы») на них не распространяются.

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С юридической точки зрения до недавнего времени балконные солнечные электростанции находились «в серой зоне». Не существовало однозначного запрета на их применение, а техническое регулирование их не везде «видело». В то же время, скажем, в Германии норма Союза электротехники (Verband der Elektrotechnik — VDE) определяла, что генерирующие устройства не могут быть подключены к домовой сети, поскольку это может привести к её перегрузке.

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С другой стороны, существовало множество технических заключений уважаемых организаций, в которых утверждалось, что подключение солнечных модулей мощностью до 600 Ватт не создает каких-либо проблем. В любом случае граждане панели ставили, энергосбытовые организации иногда с ними ругались, а юристы считали, что правовые риски для потребителей невелики.

В конце прошлого года VDE наконец опубликовал проект нового технического стандарта DIN VDE 0100-551-1 («Низковольтное оборудование для производства электроэнергии — Подключение оборудования для генерации электроэнергии для параллельной работы с другими источниками энергии, включая общественную сеть распределения электроэнергии»), который «существенно облегчит» установку балконных солнечных электростанций с юридической точки зрения. Предположительно, он вступит в силу с 2019 года (в Австрии, Швейцарии, Португалии… установка квартирных модулей уже полностью легитимна).

Вернемся к процессу работы балконной солнечной электростанции. Она «подмешивает» электроэнергию в квартирную сеть, и сокращает потребление энергии, поставляемой энергосбытовой компанией.

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Разумеется, не всякое генерирующее устройство можно безопасно воткнуть в розетку. Оно должно соответствовать определённым параметрам. В Швейцарии, например, эти параметры были чётко определены: сила тока не должна превосходить 2,6 ампер, напряжение 230 Вольт, а мощность балконной фотовольтаики 600 ватт. Кроме того, устройство должно располагать системой защитного отключения.

Также запрещается вращение счетчика электроэнергии в обратную сторону, отмечает представитель VDE. Это может случится в том случае, если электростанция вырабатывает больше электроэнергии, чем потребляется в квартире. Поэтому с юридической точки зрения «будет правильнее, если в счетчике будет установлен ограничитель обратного вращения».

Стоимость балконных электростанций на европейском рынке составляет 1,2-1,5 евро за Ватт. Грубо говоря, устройство мощностью 300 Ватт будет стоить примерно 400 евро. В условиях юга Германии размещенный на южной стороне фасада такой модуль выработает за год порядка 330 киловатт-часов (около 10% годового потребления энергии среднего домохозяйства). При полном потреблении всей производимой электроэнергии и при цене электричества «из розетки» в 0,29 евро за кВт*ч он окупится довольно быстро.

Разумеется, систему можно оснастить накопителями энергии. Но пока обычно этого не делают — сложнее, дороже, и требуется больше места.

Итак, «балконная энергетика» — неприятное явление для традиционной организации энергетического рынка, поскольку снижает потребление энергии и доходы в цепочке «генерация-сети-сбыт», потенциально создавая при этом дополнительную головную боль в техническом плане.

Тем не менее с такой «революцией снизу» вряд ли можно что-то сделать. Прямые запреты — политически непопулярное решение, которое вряд ли можно провести. Снижение стоимости технологий непременно приведёт к дальнейшему росту спроса на балконные солнечные электростанции, и традиционной энергетике нужно выработать стратегию мирного сосуществования, позволяющую компенсировать выпадающие доходы.

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