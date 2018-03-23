|Свитолина с победы стартовала на турнире в Майами
|23.03.2018 20:15
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В третьем круге Свитолина встретится с победительницей противостояния Дарья Гаврилова - Андреа ПетковичЛучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла японку Наоми Осаку во втором круге престижного турнира в Майами (США).
Елина Свитолина. Фото: btu.org.ua
Матч, который длился 1 час 22 минуты, завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Элины.
Это была пятая очная встреча теннисисток в соревнованиях WTA-тура. Теперь украинка ведет с общим результатом 3-2.
На старте соревнований в Майами японка уверенно переиграла экс-первую "ракетку" мира американку Серену Уильямс - 6:3, 6:2. Это была ее восьмая подряд победа.
В третьем круге Свитолина встретится с победительницей сегодняшнего противостояния Дарья Гаврилова (Австралия) - Андреа Петкович (Германия).
Напомним, что в феврале Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае, в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину.
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