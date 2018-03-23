В испанской Марбелье пройдет контрольная встречи между футбольными сборными Украины и Саудовской Аравией, сообщает

Сегодняшний соперник подопечных Андрея Шевченко занимает 69 место в рейтинге ФИФА и будет выступать в финальной части ЧМ-2018.

Наставником Саудовской Аравии с осени 2017-го года стал испанский специалист Хуан Антонио Пицци, ранее работавший со сборной Чили и ФК "Валенсия".

В составе аравийцев готовятся к матчу сразу восемь футболистов клуба украинского специалиста Сергея Реброва "Аль-Ахли".

Единственный очный поединок в истории противостояний сборных датируется 2006-м годом, когда на чемпионате мира украинцы разгромили соперника 4:0. Тогда за "желто-синих" забивал Русол, Ребров, Шевченко и Калиниченко.

Отметим, что дебютный вызов в сборную получил нападающий Роман Яремчук, но из-за травмы футболист покинул расположение лагеря сборной Украины. Также матч пропускать Андрея Ярмоленко.

Примечательно, что вход на Муниципальном стадионе Марбельи будет свободным.

Добавим также, встречи стартует в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал главным рефери баталии станет испанец Мальенко.

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