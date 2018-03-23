Двое раненых находятся в тяжелом состоянии

Об этом заявил президента Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro .

Нападающий убил двух людей непосредственно во время нападения в супермаркете города Треб и еще одного в пятницу утром. Он выстрелил в голову мужчине в Каркассоне, а затем отобрал его автомобиль.

Макрон также сообщил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Французский президент отдельно отметил смелость жандарма, который обменял себя на заложников в супермаркете.

"Он спас жизнь и честь своего оружия и своей страны, он в это время борется со смертью, и наши мысли связаны с ним и его семьей" , - добавил Макрон.

Напомним, сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете . Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".

Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.

В конце концов, французская полиция застрелила мужчину , захватившего заложников в супермаркете города Треб на юге страны.