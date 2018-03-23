Депутата арестовали без возможности внесения залога

Такое решение озвучил председательствующий судья в пятницу Евгений Сидоров.

Савченко обвиняют в незаконном пересечении линии соприкосновения, получения оружия от так называемой "ДНР" для подготовки терактов в Киеве. По версии следствия, Савченко и ее сообщники хотели захватить Верховную Раду, ликвидировать ключевых украинских политиков и устроить взрывы в районе правительственного квартала.