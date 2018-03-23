|Суд арестовал Савченко
|23.03.2018 20:39
|
Депутата арестовали без возможности внесения залогаШевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.
Фото: radiosvoboda.org
Такое решение озвучил председательствующий судья в пятницу Евгений Сидоров.
Савченко обвиняют в незаконном пересечении линии соприкосновения, получения оружия от так называемой "ДНР" для подготовки терактов в Киеве. По версии следствия, Савченко и ее сообщники хотели захватить Верховную Раду, ликвидировать ключевых украинских политиков и устроить взрывы в районе правительственного квартала.
Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.
Поделитесь статьей с друзьями