|Ученые обнаружили еще одно вредное действие алкоголя
|23.03.2018 20:44
|
Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана обнаружили еще одно последствие от употребления спиртных напитков, сообщает newsyou.
По словам специалистов, алкоголь повышает частоту сердечных сокращений, что может привести к развитию различных видов аритмии.
Эксперты проанализировали результаты ЭКГ и показатели концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 3012 человек, средний возраст которых составил 35 лет. Исследователи также учитывали пол, имеющиеся сердечные заболевания и принимаемые для их лечения медикаменты, а также наличие вредных привычек.
Детальный анализ полученных результатов выявил линейную связь между потреблением алкоголя и учащением сердечного ритма.
"Чем больше алкоголя вы пьете, тем больше становится частота сердечных сокращений. Поэтому вполне вероятно, что высокий пульс после употребления алкоголя может привести к аритмии", - заявил доктор Стефан Бруннер.
Как сообщал svodka.net ранее, ученые из Эксетерского университета после множественных экспериментов, пришли к выводу, что алкоголь улучшает память.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира