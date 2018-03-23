Накануне товарищеских матчей, представляем вашему вниманию статистику выступлений сборной Украины за всю ее историю.

Первые поединки в 2018 году Украина проведет с Саудовской Аравией и Японией. А пока статистика всех предыдущих поединков, передает со ссылкой на .

На сегодняшний день, сборная Украины по футболу провела 245 матчей. Из них 115 побед, 67 ничьих и 68 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей положительная - забили на 97 больше.

"Лучшим бомбардиром сборной Украины остается (48 голов). Андрей Ярмоленко проигрывает своему нынешнему наставнику 15 забитых мячей и ближайшем времени не сможет сократить отставание, ведь пропускает мартовские" товарняки "из-за травмы. А вот Евгений Коноплянка имеет шанс выйти на единоличное 3 место, опередив Сергея Реброва ", - сообщает football24.ua.

Рекордсмен по количеству матчей за сборную является . Экс-капитан принял участие в 59% всех игр в истории национальной сборной Украины.

Сегодня главная команда страны сможет улучшить свой процент побед. В 21:00 Украина сыграет против Саудовской Аравии. сказал, что довольно информации о сопернике, следовательно ждем победу. Онлайн трансляцию поединка проведет Gazeta.ua.

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