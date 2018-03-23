Лидерами президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, стали бы руководитель Всеукраинского объединениями " Юлия , ныне действующий глава государства Украины и один из лидеров партии "Оппозиционный блок" , заявляет руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун, передает со ссылкой на .

"Если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то лучшие шансы имели бы Юлия , и ", - сказал Левцун, презентуя результаты опроса "Общественный требование на обновление власти" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно результатам опроса, за готовы проголосовать 14,3% респондентов, Порошенко 9,5%, Бойко 9,3%.

По словам эксперта, по сравнению с декабрем уровень электоральной поддержки Порошенко сократился с 12,8% до 9,5%.

"Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы выйти во второй тур президентских выборов проблематичны", - добавил он.

Кроме того, согласно опросу, 7,4% готовы поддержать лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия , лидера Радикальной партии Олега Ляшко 7%, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича 6,2%.

Рейтинг других кандидатов оказался таким: руководитель " - 4,1%, руководитель объединения "Самопомич" Андрей Садовой - 4,0%, народный депутат, руководитель партии "ДІЯ" Дмитрий Ярош - 1,7%, руководитель партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили - 1,6%, мэр - 1,2%, глава партии "Народный фронт", экс-премьер - 1,1%, внефракционный народный депутат Надежда Савченко - 0,7%.

Не поддерживают ни одного из кандидатов (проголосуют против всех) 6,7%, затруднились ответить 10,1%, за кандидата, не предложенного в списке, готовы проголосовать 15,1%.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

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