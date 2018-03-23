Неделя дешевого доллара завершилась небольшим подорожанием валюты — на 2 копейки. 23 марта межбанк закрылся в рамках 26,27-26,29 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Не всем хватило текущих продаж экспортеров.

Крупные корпорации получили после обеда пятницы выплаты Госказначейства по НДС на 2,7 млрд. грн., потому немного придержали валютные продажи. «Торги стартовали на 26,23-26,27 грн/$, после этого цена снизилась до 26,18-26,23 грн/$, и опять подросла до 26,26-26,28 грн/$. Торговля шла в узком диапазоне, без выраженной инициативы», — отметил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк, информирует svodka.net.

Спасло то, что выплата по НДС произошла с опозданием, и спрос на доллар не успел подрасти, так что сильного дисбаланса на торгах не возникло.

«На межбанк перестал давить наличный рынок. Роста спроса на доллар в кассах не наблюдалось, там все очень спокойно, потому банки не приобретали активно валюту под население», — заметил Юрий Гриненко.

Объем безналичного рынка сократился со вчерашних $479,34 млн. до $320,02 млн.

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Из числа продавцов доллара сегодня выделяли Ситибанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, ING Bank и ПУМБ, который активно продавал валюту, но после выплат по НДС вышел ее покупать. А из покупателей — Креди Агриколь Банк и Альфа-Банк. Национальный банк в течение дня не появлялся на торгах, для чего, как говорят казначеи, не было оснований. Хотя, зная новую привычку регулятора прикупить «свою десятину» — $10 млн. — даже на неликвидном рынке, банкиры были довольны бездействием НБУ.

Кассиры в отделениях приподняли ценники вслед за безналичным рынком.

«Наличный рынок вел себя симметрично, сохранив минимальный курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 26,16-26,24 грн/$, а к середине котировки выросли до 26,23-26,29 грн/$», — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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Что дальше

На следующую неделю у финансистов разные ожидания. Хотя все рассчитывают на небольшое увеличение валютных продаж, однако дают разные курсовые прогнозы.

«Курсовые тренды будут определяться высокой активностью участников рынка в связи с окончанием финансового месяца и квартала, периодом возмещений НДС, степенью активности регулятора по коррекции курсовых колебаний и настроениями наличного рынка, которые могут активизировать спекулятивную составляющую», — сказал Куринной. Он ждет до конца марта колебаний в рамках 26,0-26,30 грн/$.

Юрий Гриненко рассчитывает на старт межбанка 26 марта в рамках 26,25-26,35 грн/$, и на торговлю в течение недели в диапазоне 26,30-26,40 грн/$.

«В конце месяца бизнесу потребуется больше гривни — на платежи в бюджет, партнерам и персоналу по зарплате. Так что экспортеры должны увеличить продажу свободной части валютной выручки. Но и импортерам нужно будет закрывать месяц и покупать доллар под внешнеэкономические контракты. На повышенные валютные продажи со стороны нерезидентов под приобретения во вторник облигаций внутреннего госзайма я бы сильно надеяться не стал. На последнем аукционе Минфина они взяли бумаг лишь на 200 млн. грн., и, похоже, не настроены сильно наращивать свои вложения в ОВГЗ», — объяснил он.

В тоже время есть и те, кто верит в укрепление гривневого курса.

«Похоже, в понедельник опять попробуем на прочность 26,20 грн/$», — считает Олег Ропяк.

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