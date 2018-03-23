Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует от спортивных федераций изучить нарушения спортсменами из России антидопинговых норм на международных соревнованиях, сообщил глава организации Крейг Риди. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В случае неполучения информации от спортивных федераций ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд Фото: pixabay.com (архив) от спортивных федераций расследовать порядка 60 нарушений антидопинговых норм со стороны российских спортсменов, принимавших участие в международных соревнованиях, сообщает Inside the Games.По словам Риди, данные о нарушениях спортсменов переданы во все спортивные федерации, которые должны изучить каждый случай."Нам известно об этих ситуациях, и мы хотим спросить у федераций, что они собираются с ними делать. Мы собираемся сказать: мы предоставили вам всю информацию, которая у нас есть, и, пожалуйста, скажите нам, можете ли вы принять меры по этому поводу и изучить дело?" – сказал Риди, предупредив, что в случае неполучения информации ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд.В то же время руководитель подразделения по разведке и расследованиям ВАДА Гюнтер Юнгер признал, что преследование российских спортсменов может стать сложным с юридической точки зрения, так как у организации нет оригиналов образцов.Из-за допинг-скандала сборные России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки федераций риди вада изучить что Теги: спорт