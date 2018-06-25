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Во Франции задержали 10 человек, подозреваемых в подготовке атак на мусульман
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25.06.2018 08:42
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Группа людей, которую задержали во Франции 23 июня, намеревалась
атаковать "цели, связанные с радикальным исламом", написало
агентство AFP. По данным AFP, задержания прошли по всей
Франции, в частности на острове Корсика Фото: EPA Эти люди якобы
имеют связи с праворадикалами. Задержания прошли по всей
Франции, в частности на острове Корсика.По словам собеседника, у
подозреваемых был "плохо определенный план совершения
насильственного действия, направленного против людей мусульманской
веры". Другой источник рассказал, что группа искала "цели,
связанные с радикальным исламом".Агентство отмечает, что, по
данным Pew Research Center, во Франции проживает примерно 5,7
млн мусульман. Они составляют 9% населения страны.С 2015 года во
Франции произошло несколько джихадистских атак. В результате
нападений погибло более 240 человек, в том числе 130 человек – в
результате взрывов и стрельбы в Париже в ноябре 2015 года.
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