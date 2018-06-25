Группа людей, которую задержали во Франции 23 июня, намеревалась атаковать "цели, связанные с радикальным исламом", написало агентство AFP. По данным AFP, задержания прошли по всей Франции, в частности на острове Корсика Фото: EPA Эти люди якобы имеют связи с праворадикалами. Задержания прошли по всей Франции, в частности на острове Корсика.По словам собеседника, у подозреваемых был "плохо определенный план совершения насильственного действия, направленного против людей мусульманской веры". Другой источник рассказал, что группа искала "цели, связанные с радикальным исламом".Агентство отмечает, что, по данным Pew Research Center, во Франции проживает примерно 5,7 млн мусульман. Они составляют 9% населения страны.С 2015 года во Франции произошло несколько джихадистских атак. В результате нападений погибло более 240 человек, в том числе 130 человек – в результате взрывов и стрельбы в Париже в ноябре 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки франции июня агентство человек острове Теги: мир