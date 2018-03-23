В российском Газпроме новым заместителем председателя правления компании стал родственник президента России - Михаил Путина, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что Михаил прохидиться Владимиру Путину двоюродным племянником.

Родственник президента занял место ответственного за хозяйственное и материально-техническое обеспечение заместителя председателя правления Газпрома Александра Козлова, который скончался в декабре 2017 года.

Кроме этого, в 2007-2018 годах Михаил Путин был советником председателя правления Газпрома.Также он владеет пакетом в 0,000313% акций Газпрома. Его текущая стоимость составляет около 10 млн рублей (примерно 175 тысяч долларов).

Как сообщал svodka.net.uа, заместитель председателя правления российского концерна "Газпром" Александр Медведев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" уже предложили дату для проведения переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа .

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